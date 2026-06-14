リーグHプレーオフの男子準決勝ハンドボール日本一を目指すジークスター東京の願いは、今年もかなわなかった。リーグHプレーオフの男子準決勝が13日、東京・代々木第一体育館で行われ、レギュラーシーズン（RS）3位のジークスターは同2位でリーグ6連覇を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋と対戦。終了間際に勝ち越しまであと一歩と迫りながら28-28で引き分け、RSの成績によって初の決勝進出を逃した。終了のホイッスルが鳴