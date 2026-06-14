こんなアピールされたら、なんでも言うこと聞いてしまいそう！ ドアを開けてほしいナツちゃんが取った行動が賢い上にカワイイと、Xで18万以上表示され、大きな話題になっています。 「なっちゃんのアピール力、カワユすぎる～」「なんてかしこい！」などのコメントが集まっています。ナツちゃんのアピールとは一体どんなものでしょうか。 【写真：ドアの向こうに行きたい猫→『足元』を見てみ