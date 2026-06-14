毛を逆立てながら恐る恐る近づいてくる子猫が可愛いと話題です。動画には「すべての動きがかわいい！」「癒されました」等のコメントが寄せられ66万回以上再生されているようです。 【動画：毛を逆立てながら『恐る恐る近づいてきた子猫』→手に向かって…尊すぎる光景】 恐る恐る近づいてきて… YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル（Park cat）」に投稿されたのは、投稿主さんが保護した可愛い子猫の姿です。動画の冒