テレビユー山形の佐藤真優（まひろ）アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。山形の温泉やグルメを満喫したことを報告した。 【写真】Tシャツがきつそうですね 「『ウルトラマン温泉』ってご存知ですか？」と投稿。「山形市にある百目鬼温泉は、高濃度の成分のため、３分以上の入浴をすると湯あたりの恐れがあることから、こう呼ばれているそうです」と説明し、キャップをかぶりデニムにTシャツ姿で、