14日午前、玉野市でロードレース用の自転車が軽自動車と衝突し、自転車を運転していた男性が死亡しました。 午前11時ごろ、玉野市東野崎の県道で、ロードレース用の自転車と軽自動車が衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた男性が死亡しました。警察は、亡くなったのは、倉敷市に住む40代の男性とみて身元の確認を急いでいます。 また、警察は、軽自動車を運転していた玉野市の会社員