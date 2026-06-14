福岡県柳川市で14日、干拓地で育ったスイートコーンの収穫体験が行われました。福岡県柳川市の有明海に面した「柳川むつごろうランド」では、スイートコーンの収穫体験や販売が行われ親子連れなどおよそ450人が参加しました。今回収穫されたのは「恵味」という品種です。干拓地で育てられたスイートコーンは塩分を含んだ土壌で成長するため通常より甘くなるということです。■福岡市南区から