キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし収納 BOX(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』Blu-ray&DVD（７月29日発売）の店舗別購入特典に使用される描き下ろしイラストを一挙公開した。『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 Blu-ray&DVD７月29日に発売する。完全生産限定版特典は、キャラクターデザイン・総作画監