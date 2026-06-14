オランダ人記者にキーマンと日本代表について聞いた日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダと対戦する。オランダ最大のサッカーメディア「Voetbal International」でリポーター、司会者、カメラジャーナリストを兼務する専属ジャーナリストのカルム・ファン・アウトへウスデン氏に、前編でチームが抱える構造的な課題を語ってもらった。後編では、本大会でキーマンとなる選手