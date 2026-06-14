サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会の国際映像に映り込んだ“謎の美女”として、一躍脚光を浴びたガールズバンド「PARADOXX」のドラマー・SHONOが13日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【動画】カタールW杯で注目を浴びたSHONOの近影SHONOが話題になるきっかけとなったのは、W杯カタール大会でFIFAが撮影した国際映像。スタジアムの周辺を歩きながら、カメラに気づいたSHONOが、