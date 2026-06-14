■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【写真を見る】アジア大会代表に内定した山本有真や中島ひとみら23選手32年ぶりに日本で開催されるアジア大会代表選考会となった、陸上の日本選手権が14日に最終日を迎え、今大会で23人が代表に内定した。男子100mは多田修平（29、住友電工）が5年ぶりVで内定。男子400mハードルではU18の世界記録を