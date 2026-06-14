今回は、雨の日もお出かけしたくなるようなイベントに行ってきました！福山佳那 気象予報士「あめあめふれふれ〜♪見上げると、鮮やかに彩られていますよー！」ここでは今、「八ヶ岳ふれふれスカイ2026」が開催されています。梅雨…お出かけするにもあいにくの雨…と感じる方も多いかもしれませんが、農作物の生産が盛んな八ヶ岳では、雨は恵み。梅雨の時期もお出かけしたくなるように、という思いから始まったそうです。中で