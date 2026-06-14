■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子110mハードルの決勝が14日に行われ、昨年王者の泉谷駿介（26、住友電工）が13秒17（∔1.0）の1着でフィニッシュし、大会2連覇を達成した。通算5度目の優勝を飾り、アジア大会代表に内定した。泉谷は既に9月19日に開幕するアジア大会（愛知・名古屋）の派遣設定記録（13秒53）を突破してい