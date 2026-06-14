7人組ダンスボーカルグループ・MISS MERCYが、2026年秋にテイチクエンタテインメントからすることが決定した。14日に都内で開催された7thワンマンライブ『Be REBORN』で発表され、メンバーから喜びと決意の声が寄せられた。【ソロカット】今秋メジャーデビューするMISS MERCYのメンバーたちMISS MERCYは、スターダストプロモーションのモデル部門から選抜されたメンバーで構成され、2018年にプロジェクトが始動。約4年にわたる