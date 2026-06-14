■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月開幕）の代表選考を兼ねた日本選手権が行われ、男子5000m決勝で森凪也（26、Honda）が13分22秒41で優勝、アジア大会代表内定を手にした。5月に行われたセイコーゴールデングランプリ男子3000mで7分38秒98の日本新記録で優勝し、アジア大会代表を内定させ