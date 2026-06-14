犬を飼うことに厳しく反対していたお父さんと、ワンコの日常が反響を呼んでいます。そこには、かつての発言からは想像できない光景が広がっていたそう。 投稿には、「うちと一緒」「みんな長生きしてね」といったコメントが寄せられています。 【動画：『犬だけは絶対に飼うな』と言っていた父→飼い始めてみると、ふたりで…嘘のような『現在の光景』】 犬を飼うのは反対派だったお父さん TikTokアカウント「28niu_」に投