大好きなお母さんの月命日の日に、お母さんの写真に向かってお話をするような仕草を見せるわんちゃんの姿が感動を呼んでいます。 お母さんに甘えているかのようなわんちゃんの光景には、「なでなでしてもらえたのかな」「お母さん、帰ってきてたのかも？」と、温かな言葉が送られることに。投稿は6万表示を超えて、たくさんの人に感動を届けています。 【動画：母の月命日、なぜか犬が『仏壇』に向かって…まるでお話をして