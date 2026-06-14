プレイベントでは、NGT48のライブや村重杏奈さんら人気モデルによるファッションショーなどが行われ、およそ500人の観客を魅了しました。また、当日ランウェイを歩く市民モデルの最終オーディションも行われ、応募総数460人の中から、6人が選ばれました。＜合格した人は＞「とってもうれしいです」「新潟の良さを皆さんに伝えられるように準備したいと思います」「TGC NIIGATA 2026」は来月18日、朱鷺メッセで開催され