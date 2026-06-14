◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ６―４ＤｅＮＡ（１４日・ＺＯＺＯマリン）ＤｅＮＡが交流戦ラストゲームを落とし、今季の交流戦は６カードすべて負け越し。５勝１３敗で日程を終了した。交流戦全カード負け越しは２０１９年のヤクルト以来で、ＤｅＮＡでは１５年以来２度目。１４日終了時点で、ＤｅＮＡは交流戦１１位。４勝１３敗の楽天が最下位となっているが、楽天は１７日に未消化の阪神戦（甲子園）を残してお