◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝関大２―１慶大（１４日・神宮）２０２１年以来、通算５度目の優勝を目指した慶大（東京六大学）は、終盤に粘りを見せたものの関大（関西学生）に１点差で敗れた。０―２で迎えた８回裏１死三塁から、内野ゴロの間に１点差に。９回裏には無死一、二塁の絶好のチャンスを迎えたが、関大の３番手・中原海晴投手（４年＝徳島商）の前に後続が３者三振に倒れた。