タレントの内山信二（43）が14日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ぽっちゃりキャラで売れるための秘訣について語った。この日は、メンバーのほとんどが100キロ超えで、ぽっちゃり界で大きな注目を集めているアイドルグループ「びっくえんじぇる」をゲストに迎えトーク。ぽっちゃりタレントとして第一線で活躍してきた内山がアドバイスする一幕があった。「ダイエット特番」には特に気をつけた方がい