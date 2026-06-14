◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク０―ヤクルト４（１４日・みずほＰａｙＰａｙ）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手がプロ初打点となる先制２点打を含む２安打３打点をマークしチームは交流戦最終戦を白星で飾った。０―０の２回２死満塁の好機で直球を捉え中前にはじき返した。「チャンスで回してもらったので、とにかくどんな形でも点を（取る）という思いでいきました」とうなずいた。試合前時点で打