「楽天０−３広島」（１４日、楽天モバイル最強パーク）広島が２戦連続完封勝利で交流戦２度目のカード勝ち越しを決めた。新井貴浩監督は７回２安打無失点で５勝目を挙げた先発・岡本駿投手を称賛した。右腕は相手打線につけいる隙を与えることなく、イニングを投げ進めていった。新井監督は「ナイスピッチングだった」と褒めたたえた上で、先発挑戦１年目での躍進に「期待はしていたけど、こちらの期待を上回るスピードで成