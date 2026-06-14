高知競馬「第54回高知優駿」（ダート1900メートル、12頭立て、1着賞金1600万円）は14日に6Rで実施され、カツテナイオイシサ（牡3＝雑賀正光）が黒潮皐月賞に続いて制し、高知2冠を達成した。重馬場で勝ちタイムは2分9秒1。2着は同じ雑賀厩舎に所属するクスダマ（牡3）が1馬身半差で続いた。そこから4馬身差の3着はトサノシュジンコウ（牡3＝工藤真司）だった。単勝＜7＞は110円、3連単＜7＞＜3＞＜9＞は650円。レースはクスダ