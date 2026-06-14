◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１４日・ベルーナドーム）「１番・二塁」で出場した巨人の浦田俊輔内野手が４打数２安打をマーク。交流戦を打率３割３分３厘、１２球団トップの８盗塁と好成績で締めくくったが「良い盗塁もあったんですけど、今日みたいなけん制アウトだったり。アウトになっちゃいけないところでアウトになる盗塁が何個かあったので、反省の方が大きいですね」と謙虚に振り返った。１点を追う