１４日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に、サッカーＷ杯北中米大会の同局系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真が出演。サッカー元日本代表の武田修宏氏が、ユースチーム時代の選手・竹内の様子を明かす場面があった。番組冒頭、ＭＣのお笑いコンビ・麒麟の川島明から、ナビゲーター就任について「重要な役割を今年はやられるということで。夢みたいな仕事ですよね」と触れると、