◇陸上日本選手権最終日（2026年6月14日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）女子200メートル決勝では、井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が23秒19で制し、前日の100メートルと合わせて2年連続2冠を達成した。「ホッとした気持ちとうれしい気持ちでいっぱい。アジア大会の内定をもらってうれしい」と笑顔で語った。日本記録保持者としての貫禄を見せ「最後少し固くなったが、比較的自分のレースができた」と納得の表情。同じ会場で