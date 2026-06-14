【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月14日／サルト・サーキット）【実際の映像】看板激突→抱えながら激走する衝撃光景14日、伝統のル・マン24時間レースも残り6時間を切ろうとしたところで、まさかのアクシデントが発生。スポンサー看板を抱えたまま走るマシンの姿が見られ、中継も騒然となった。前日の16時にスタートしたレースも残り6時間となり、レース展開もここから盛り上がろうとしていた段階で、突如、実況の辻野ヒロシ氏