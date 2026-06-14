夏の訪れを告げる蛍。いま、その蛍の数が減っているんです。繊細な光を守るために、たくさんの地道な取り組みが行われています。5月下旬、千葉県の山田川周辺で、日が落ちると小さな光がふわりと舞い始めました。その正体は初夏の風物詩、蛍です。水質の悪化や異常気象などの影響で、その数は全国的に減っているといわれています。山田川周辺は“源氏ぼたるの里”として、長い間、大切に守られてきました。山田源氏ぼたるの里を守