6月14日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、三浦皇成騎乗の2番人気、ベルウッドディープ（牡2・美浦・室井潔）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にニースケンス（牡2・美浦・小島茂之）、3着にソウカイウォーリア（牡2・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは1:35.8（良）。【レース動画】エフフォーリア産駒が好調…東京5R1番人気で津村明秀騎乗、レッドインサイト（牡2・美浦・手塚貴久）は、5着敗退。新種牡