6月14日、東京競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ2100m）は、吉田豊騎乗の1番人気、モデレートゲイル（牡3・美浦・戸田博文）が快勝した。5馬身差の2着にザンテソーロ（牡3・美浦・畠山吉宏）、3着にウインガネーシャ（牡3・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは2:12.5（稍重）。【八雲特別】10ヶ月ぶりでも強い！モンローウォークがデビュー2連勝断然人気に応える2番人気で原優介騎乗、サクセスゴールド（牡3・美浦・久保