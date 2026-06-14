メ～テレ（名古屋テレビ） 高校ダンス部の日本一を決める「全国高等学校ダンス部選手権」の中部地方大会が行われました。 中部地方大会には、創作ダンスの強豪校として知られる光ヶ丘女子高校や去年の大会で決勝進出を果たした愛知県立昭和高校など9校が参加しました。 「漢字二文字のテーマをいかに表現するか」も審査基準となっていて、「技術力」「表現力」、「独創性」が総合的に評価されます。 初出