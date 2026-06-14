メ～テレ（名古屋テレビ） 全長100キロのコースを走りぬく「飛騨高山ウルトラマラソン」が行われました。 14日午前4時半、全国から集まったランナーが元気よくスタートしました。 今年で14回目となる「飛騨高山ウルトラマラソン」は、標高差およそ500メートル全長100キロを走り抜く過酷な大会です。スタート直後に古い町並みを走りその後、アップダウンの激しい道を走ります。