俳優クォン・サンウの妻で、ミス・コリア出身の女優ソン・テヨンが、娘の小学校卒業を祝福した。6月13日、ソン・テヨンは「小学校最後の日。おめでとう」という文章と複数枚の写真を投稿した。【写真】クォン・サンウの美形な娘公開された写真には、アメリカで留学中の娘リホちゃんの小学校の卒業式の姿が収められていた。ソン・テヨンは娘の成長を祝福し、喜びを現した。（写真＝ソン・テヨンInstagram）リホちゃんソン・テヨンが