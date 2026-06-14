【モデルプレス＝2026/06/14】元AKB48でタレントの西野未姫が6月12日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】第2子出産の元AKB「絶対美味しいやつ」と話題の手料理◆西野未姫、娘のために作った料理披露同日更新されたストーリーズ投稿で「最近ご飯食べてくれない事多いから 偏食の本読んみてる」（※原文ママ）と1歳の娘の食事について明かしていた西野。続く投稿では「じゃがいもの肉巻き 食べてくれ