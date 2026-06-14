【モデルプレス＝2026/06/14】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月12日、自身のInstagramを更新。自宅リビングやピザの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】LA在住の75歳有名女優「格好いい」と話題のおしゃれ自宅◆桃井かおり、センスあふれる自宅リビング公開桃井は「サ〜“FIFA WORLD CUP”スタート！」とつづり、98インチの大画面TVを設置した自宅リビングの様子を公開。アンティーク調の家具や籠