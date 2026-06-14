飲み会の場では、何気ない行動や立ち振る舞いがその人の印象を大きく左右します。ただ楽しくお酒を飲むだけではなく、「あの人、素敵だな」と思われる人には共通するポイントがあるのです。今回は「飲み会でモテる人だけがしている行動」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。場を盛り上げる聞き上手になる飲み会では、ただ話すだけでなく「聞き上手」であることが重要なポイント。モテる人は、自分ばかり話すので