韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「맞벌이（マッポリ）」の意味は？「맞벌이（マッポリ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、夫も妻も働くこと！「맞벌이（マッポリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「共働き」でし