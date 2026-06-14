岡山後楽園の大賀蓮6月14日撮影 岡山後楽園でハスとハナショウブが6月14日現在、見ごろを迎えています。 岡山後楽園によりますと、園では２種類のハスを楽しむことができます。このうち、園内東側の「井田」にある「大賀蓮」は、現在見ごろを迎えていて、ピンクの可憐な花を咲かせています。見ごろは6月下旬まで続くということです。 もう一方の「一天四海」という品種は、花の直径が30センチにもおよぶ大型のハスで、