髪をきれいに伸ばしたいのに、パサつきや広がり、うねりが気になる…。そんな悩みに寄り添うダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」から、新発想の「アニュミー ブースターセラムミスト」が2026年6月30日（火）より全国発売されます。ヘアミルクやヘアオイルの前に使う“導入美容液ミスト”として、髪内部へうるおいと補修成分を届ける新習慣を提案。毎日のヘアケアをワンランクアップし