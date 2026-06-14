■全国の週間予報梅雨前線は、14日現在、沖縄・奄美付近に停滞していますが、今週後半は、本州付近へと北上する見込みです。沖縄では、17日にかけて雨が降り、18日から19日も、曇り空が続く見込みです。次の週末は、夏の太平洋高気圧が勢力を強めて晴れ間が広がるでしょう。その先も天気が安定するようなら、そろそろ沖縄では梅雨明けする可能性も出てきそうです。沖縄の平年の梅雨明けは6月21日頃で、梅雨明けが近づく1週間となり