ウェストミンスター寺院を訪れ、無名戦士の墓に献花する高市首相（奥左）＝14日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】高市早苗首相は14日（日本時間同）、訪問先の英ロンドンでウェストミンスター寺院を訪れ、無名戦士の墓に献花した。次の訪問国のイタリアでも15日に同様の施設を訪問する予定。首相は外遊先で戦没者追悼施設での献花を続けている。高市内閣は今年4月、閣僚らが海外出張した際には、日本政府が建立した先の大戦