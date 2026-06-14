今年4月に結婚した歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が14日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）にゲスト出演。橋之助が結婚前の衝撃のお小遣い事情を明かす場面があった。橋之助は能條と21年1月のミュージカル「ポーの一族」で共演し出会い、終了後に交際へと発展した。交際から4年たった頃、婚約指輪を探しに高級指輪店に行ったが、「これは計画しないと買えない値段だっ