言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ごくわずかな合間、素材が持つ印象、そしてアルコールの摂取という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□のまし□□んふ□□よいヒント：長い時間の流れの中ではほんの一瞬にすぎない