介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月28日に回答があった、四国地方在住38歳女性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：にゃんぱち年齢・性別：38歳女性同居家族構成：本人、長男（8歳）居住地域：四国地方雇用形態：パート・ア