「クロックス」は、6月17日（水）から、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』とコラボレーションしたアイテムを、公式オンラインストアで発売。7月1日（水）より、「ABC−MART」一部店舗で販売開始する。【写真】オンライン限定！ジェシーのスタイルを表現したブーツがかっこいい■映画最新作の公開に合わせて楽しめる今回登場するのは、ジェシーのスタイルを表現したシューズをはじめ、人気キャラクターをモチーフに