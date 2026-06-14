前代未聞であり、画期的でもある。６月13日にMUFGスタジアム（国立競技場）でＪリーグオールスターDAZNカップが開催され、J２・J３EAST-Aが優勝を果たした。ひときわ注目を集めたのが、優勝メンバーのひとりである田中パウロ淳一（栃木シティ）だ。気合の入ったプレーに加え、J２・J３EAST-Bと対戦時には相手監督の槙野智章氏から派手なタックルを浴び、国立を大いに沸かせた。そして決勝後、オールスター会場で栃木シティ