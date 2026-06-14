縮景園で田植まつりが開かれ、初夏の風情を楽しむ人たちでにぎわいました。 「田植まつり」は広島浅野藩歴代藩主が五穀豊穣と無病息災を祈願して行っていた田植え行事を再現した催しです。 国の重要無形民俗文化財「新庄のはやし田」が披露され、早乙女に扮した県内の大学生らが笛や太鼓のリズムに合わせ、稲の苗を植えていきました。 田植えに参加した大学生「田植えとかする機会がなかったので、こうして貴重な機会をいた