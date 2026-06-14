６月１４日は「世界献血者デー」です。広島県内の献血ルームでは記念イベントが行われました。 「世界献血者デー」はＷＨＯ＝世界保健機関が定めた記念日で、安全な血液製剤の必要性を啓発し献血に協力した人たちに感謝する日です。 広島市中区の献血ルームでは協力者に乳飲料などがプレゼントされました。 広島県赤十字血液センター本通り出張所 松本佳恵課長補佐「一人でも多くの方に知って