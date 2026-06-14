14日の県内は気温があがり多くの地点で夏日となる中南魚沼市ではマラソンと地元グルメが楽しめるイベントが開かれました。南魚沼市で開かれたグルメマラソン。南魚沼市の隣魚沼市小出の最高気温は30.6度と真夏日を記録。気温がぐんぐん上がる中、エントリーしたおよそ4,500人は仮装をしたり親子で挑戦したりとコシヒカリの田園地帯を走りました。 【参加した子供は・・・】楽しかった 参加者のゴール後の楽しみは地元