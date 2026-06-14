およそ50の国や地域から8,000人を超える人が新潟市を訪れる国際会議・ＡＳＰＡＣにあわせ、新潟市では様々な場所で関連イベントが開かれています。ＡＳＰＡＣの会場近くの新潟市中央区ピア万代では・・・ 【乾杯シーン】「カンパーイ」「オイシイ」 【海外から訪れた人は・・・】「カニがとても新鮮で、価格がお手頃」 【海外から訪れた人は・・・】新潟の酒飲んだか？「飲んだ。飲みすぎた！」 訪れた人は新鮮な海